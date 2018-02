Mounia Boucetta, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, et Andrew Murrison MP, Envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Commerce avec le Maroc et la Tunisie.

La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mounia Boucetta, a reçu, vendredi 9 février, l'Envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le Commerce avec le Maroc et la Tunisie, Dr. Andrew Murrison MP.

Lors de cette réunion, et en se félicitant de la qualité des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et le Royaume Uni, les deux hauts responsables ont souligné l’importance de renforcer davantage les liens de coopération et de partenariat entre les deux pays dans plusieurs secteurs.

Mounia Boucetta et Dr. Andrew Murrison MP ont également mis l’accent sur la nécessité de la coordination entre le Maroc et la Grande-Bretagne en vue de définir ces axes de coopération d’intérêt commun et pour la préparation de la période post-BREXIT.