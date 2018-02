© Copyright : DR

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse et Jean-Louis Borloo, ancien ministre et président de la fondation "Énergies pour le Monde", entament ce jeudi 1er mars une visite à Casablanca, axée notamment sur le partenariat conclu en 2016 avec le Conseil de la région Casablanca-Settat.

La délégation française qui s'entretiendra avec Mustapha Bakkoury, président de la région du Grand Casablanca, et Meriem Bensalah, présidente de la CGEM, comprend également Jérôme Chartier, vice-président chargé de la Stratégie institutionnelle et des relations internationales (région Île-de-France) et d’Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains et Indépendants.

Ce voyage concerne deux événements majeurs à savoir le lancement officiel du Festival «FUTUR.E.S in Africa», jeudi à 14h30, au Conseil de région de Casablanca-Settat, organisé par Cap Digital Paris Région -pôle de compétitivité dédié à la transformation numérique- et Maroc Numeric Cluster (MNC). Le deuxième volet du déplacement est lié à la remise de prix aux startups lauréates «du réseau d’incubateur francophone SPRINT». Un communiqué précise que la première édition africaine du Festival «Futur en Seine» dédié au numérique et rebaptisé récemment «FUTUR.E.S», concrétise la coopération entre les deux régions, dans les domaines de l’innovation et du numérique.

Au programme, des démonstrations des 30 startups exposantes (12 marocaines, 12 africaines et 6 françaises), des conférences, des ateliers, des débats sur l’éducation et la formation, la santé et les territoires. La remise de prix aux startups lauréates du réseau d’incubateur francophone SPRINT vise à promouvoir les startups et l'entrepreneuriat social et durable comme modèle de développement, dans les zones de coopération prioritaires de la région Île-de-France.