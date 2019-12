© Copyright : DR

Nommé par le souverain à la présidence de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, Chakib Benmoussa garde son rang d'ambassadeur, et continuera à représenter le royaume à Paris. Explications.

Chakib Benmoussa reste ambassadeur du Maroc en France. C’est ce que Le360 a appris ce dimanche 8 décembre de source informée. Notre source explique que malgré sa mission à la tête de la commission sur le nouveau modèle de développement, le diplomate continuera à assumer ses fonctions à Paris, et se déplacera à Rabat à chaque fois que le besoin s’en ressentira. «En plus, M. Benmoussa prépare actuellement la réunion d’une rencontre Maroc-France de haut niveau qui aura lieu à Paris en 2020», ajoute notre interlocuteur.

Pour rappel, et comme nous l’écrivions dans un précédent article, la mission de cette commission est limitée dans le temps, puisqu’elle dispose d’un délai de sept mois pour livrer sa mouture. Et ce sera en deux temps: un rapport et des propositions qui seront concrétisées sous la supervision de mécanismes adéquats de suivi.

Rappelons aussi que les membres de cette commission, aussi bien résidant au Maroc que MRE, seront nommés dans les jours à venir par le souverain.

Seuls critères retenus pour ce faire: le sens de l'engagement, une expertise avérée et un parcours individuel remarquable. Par ailleurs, les membres de cette commission, dont son président, le seront à titre bénévole, et ne toucheront donc pas d'indemnités pour cette mission.