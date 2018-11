© Copyright : DR

L’Espagne a salué, ce jeudi, la disposition du Maroc à un dialogue direct et franc avec l’Algérie, voulue par le roi Mohammed VI dans son discours à la Nation à l’occasion du 43e anniversaire de la Marche Verte, qualifiant cette annonce de "grande nouvelle".

La proposition faite par le roi Mohammed VI à l’Algérie pour établir un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation est une "grande nouvelle", a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell, sur son compte Twitter.

Cette offre, a-t-il ajouté, est de nature à "renforcer la relation et l’intégration régionale entre deux pays aussi importants qui sont voisins, amis et partenaires stratégiques de l’Espagne".

Le roi Mohammed VI a souligné, mardi dernier dans son discours à la Nation, la disposition du Maroc au "dialogue direct et franc" avec l'Algérie et proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les "différends conjoncturels" entravant le développement des relations bilatérales.