Le roi Mohammed VI prononcera ce mardi à 20 heures 30 un discours à la nation, à l’occasion du 43e anniversaire de la Marche Verte, a appris Le360 de sources concordantes.

Ce discours sera diffusé sur les ondes de la radio et de la télévision à partir du Palais Royal de Rabat, selon ces sources.

Lors de la célébration, en 2017, du 42e anniversaire de la Marche Verte, le souverain avait insisté dans son discours sur la Marocanité et l'autonomie, les deux constantes pour régler le conflit artificiel des provinces marocaines du sud.

Le règlement de cette question, avait affirmé le roi en substance, n’est pas possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, et en dehors de l’initiative d’autonomie.

Le discours du souverain à l'occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte intervient quelques jours après l'adoption, mercredi dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, d'une résolution jugeant le projet d'autonomie comme sérieux et crédible.