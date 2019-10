© Copyright : DR

Kiosque360. Contrairement au week-end précédent, où les chefs des deux partis de la majorité ont tenu des propos virulents l’un contre l’autre, cette fin de semaine s’est plutôt passée de manière constructive.

C’est devenu une tradition, depuis quelque temps. Les partis politiques, principalement ceux de la majorité, consacrent leurs week-ends à des activités internes. Ces activités ont toujours été la tribune idéale pour les habituels clashs et, là aussi, c’est devenu une tradition entre deux principales formations de la majorité, le PJD et le RNI. Cette semaine, les deux partis semblent avoir dérogé à la règle. Point d’altercations, donc, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du lundi 21 octobre.

En effet, relève le quotidien, les deux formations alliées ont manifestement opté pour une trêve, préférant focaliser leur attention sur les défis auxquels le gouvernement fait face. Et ce, que ce soit au niveau du débat du projet de loi de Finances au Parlement ou de la mise en place de la feuille de route dont les grandes lignes ont été annoncées dans le discours d’ouverture de l’actuelle année législative. Dans le communiqué diffusé à l’issue de la réunion, samedi, de son bureau politique à Tanger, le RNI est d’ailleurs revenu amplement sur le contenu de ce discours qu’il a largement salué.

Le RNI s’est particulièrement attardé sur l’appel lancé par le roi Mohammed VI aux banques pour accompagner l’investissement. Le parti relève, notamment, la nécessité de soutenir la PME et de renforcer le rôle des jeunes dans l'économie. Se référant au même discours, le RNI affirme que l’étape nouvelle annoncée par le souverain commence dès à présent. Et elle requiert une implication unanime et une mobilisation vigilante de tous. Cette étape doit également se caractériser par «le souci de transcender les vaines querelles et d’enrayer toute perte de temps et d’énergie». Ses chantiers prioritaires, poursuit le communiqué du RNI toujours en se référant au discours royal, sont «l’opérationnalisation des réformes, le suivi des décisions, la réalisation des projets».

C’est dans cet esprit de mobilisation que le parti s’est dit prêt à ouvrir un débat sur le nouveau modèle de développement et à contribuer, ainsi, à son élaboration et sa concrétisation, souligne Al Ahdath Al Maghribia. Ce faisant, le parti incite la présidence de l’instance de la majorité à faire preuve d’esprit de responsabilité afin de faire aboutir le processus de réformes et relever le niveau d’efficience des politiques publiques. Dans cet esprit, le RNI s’est dit, également, mobilisé pour renforcer l’action du gouvernement et de la nouvelle majorité.

De son côté, le secrétariat général du PJD a, lui aussi, salué le discours royal d’ouverture de la session parlementaire d’automne. Lequel discours, note l’organe exécutif du parti islamiste, a incité les acteurs économique à une plus grande mobilisation et les acteurs politiques à mettre de côtés leurs différends et leurs querelles, qui ne font que faire perdre à tout le monde du temps et de l’énergie.

Notons, rappelle le quotidien, que juste après le discours royal d’ouverture de l’année législative, les chefs des deux pôles de la majorité, Aziz Akhannouch et Saâd-Eddine El Othmani, ont eu des propos peu amène l’un envers l’autre. Le patron du RNI n’a pas, en effet, apprécié que le chef de fil de la majorité tourne en ridicule son parti. Depuis l’Allemagne où il présidait un congrès des jeunes MRE, Aziz Akhannouch lançait, en toute réponse, en direction d’El Othmani: «Nous sommes vos partenaires dans l’actuelle majorité. Nous avons agi en hommes de parole lors la constitution de ce gouvernement. Nous n’avons jamais dit du mal de vous. Nous vous avons facilité la tâche. Nous vous avons même aidé parce que nous considérions qu’il fallait réussir cette étape».