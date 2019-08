© Copyright : DR

Driss Lachgar est, depuis quelques semaines, à pied d'oeuvre pour préparer la célébration, en grande pompe, du 60ème anniversaire de la création de l'USFP. L'aspect festif de cet événement peut-il toutefois faire oublier le recul pathétique de ce parti sous la double mandature de Lachgar?

Cette célébration aura lieu à Rabat le 29 octobre avec la participation des tous les leaders de l'USFP, encore en vie, comme Abderrahmane El Youssoufi, Mohamed El Yazghi, Abdelouahed Radi et Noubir el Amaoui, ex patron de la CDT, selon une source proche de Laghgar.

Il y aura également la présence de Fathallah Oualalou, d'Ahmed Réda Chami.

On cite également parmi les invités les noms d'Omar Azziman, conseiller du roi, d'Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l'Homme et d'autres dirigeants socialistes comme, bien sûr, Habib Malki, président du Conseil national de l'USFP et président de la Chambre des représentants.

Driss Lachgar a pensé aussi aux amis socialistes de France, Espagne, Portugal et Italie.

Pour s'assurer de la présence des anciens leaders USFPistes, Driss Lachgar s'est récemment rendu en personne, en compagnie de quelques membres du bureau politique, aux domiciles d'Abderrahmane El Youssoufi et de Noubir Amaoui, selon la même source.

La célébration du 60-ème anniversaire de l'USFP coincide avec la date commémorant la disparition de l'ex-leader charismatique Mehdi Ben Barka, le 29 octobre Paris. Elle aura lieu sous le thème "Jour de la Fidélité". Le programme de cette journée comprend notamment une exposition de divers documents, archives et photographies relatifs à l'histoire du parti et à ses leaders charismatiques notamment Mehdi Ben Barka et Abderrahim Bouabid.

Afin de donner un meilleur éclat à ce 60-ème anniversaire, Driss Lachgar a prévu de donner une conférence de presse le 6 septembre au siège du parti de la Rose, à Hay Ryad.