Le PJD ne chôme pas. Il a annoncé sa décision de lancer à partir de la semaine prochaine une campagne incitant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales en vue des échéances de 2021.

L'annonce de cette campagne, qui intéressera d'abord les régions, a été faite ce weed-end lors d'un meeting à Casablanca de la jeunesse PJDiste et co-présidé par le numéro un du parti, Saâd Eddine El Othmani et Mohamed Amakraz, secrétaire général de la jeunesse PJDiste et ministre de l’Emploi.

"Nous allons commencer par les régions avant d'entreprendre une vaste campagne nationale visant à encourager l'inscription des jeunes sur les listes électorales", a affirmé Mohamed Amakraz.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué le 1er décembre 2019 que le délai pour présenter les demandes d'inscription ou de transfert d’inscription sur les listes électorales générales prendra fin le 31 décembre 2019. Il faut noter que peu de partis politiques ont réagi publiquement à cet appel.