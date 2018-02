L'inspecteur général des FAR, Abdelfatah Louarak et Carlos Humberto Loitey, conseiller militaire de l'ONU.

Le général de corps d'armée, inspecteur général des FAR, a reçu, lundi 12 février le général d'armée Carlos Humberto Loitey de l'Uruguay, conseiller militaire de l'ONU.

Sur hautes instructions du roi, Chef suprême et Chef d'état-major général des Forces armées royales (FAR), Abdelfatah Louarak, général de corps d'armée et inspecteur général des FAR, a reçu, lundi 12 février au niveau de l'état-major général des FAR à Rabat, le général d'armée Carlos Humberto Loitey de l'Uruguay, conseiller militaire auprès du département des opérations de maintien de la paix (DPKO) de l'ONU.

Selon un communiqué de l'état-major général des FAR, les entretiens entre les deux responsables ont porté sur la participation des Forces armées royales aux missions de maintien de la paix sous l'égide de l'Organisation des Nations unies et sur leur contribution aux efforts pour l'instauration de la sécurité en Afrique.

Ils ont, par ailleurs, examiné les mesures à entreprendre pour faire face aux différents défis et menaces rencontrés sur le terrain.

Le général d'armée Carlos Humberto Loitey effectue une visite dans le Royaume, du 10 au 14 février, à la tête d'une importante délégation militaire.