Chantiers navals, industries aéronautiques et fabrication de véhicules de mobilité. Tels sont les axes de coopération qui ont été discutés par le ministre délégué, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, et son homologue espagnol, Angel Olivares Ramirez.

En exécution des hautes instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale a reçu, mardi à Rabat, Angel Olivares Ramirez, secrétaire d'Etat espagnol à la Défense.

Le responsable espagnol effectue une visite de travail de deux jours au royaume, accompagné d'une importante délégation.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l’ambassadeur du royaume d'Espagne à Rabat et de l'attaché militaire espagnol, ainsi que des représentants de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale.

A l'occasion de leurs entretiens, les responsables des deux parties se sont félicités des excellentes relations d'amitié et de la coopération dense et multiforme entre les deux Royaumes grâce à l'impulsion et aux rapports exemplaires liant le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI, souligne le communiqué.

Les deux parties ont, par ailleurs, mis en exergue le dynamisme de la coopération bilatérale en matière de défense et les résultats satisfaisants enregistrés dans la lutte contre le terrorisme et la gestion de la crise migratoire, tout en soulignant leur volonté commune de rehausser et de diversifier davantage cette coopération, ajoute la même source.

M. Loudyi et le secrétaire d'Etat espagnol, qui était accompagné d'une dizaine de responsables de sociétés industrielles ibériques, se sont accordés sur l'existence de perspectives prometteuses de coopération bilatérale et régionale en matière d'industrie de défense.

Cette coopération pourrait être concrétisée dans une optique de partenariat mutuellement bénéfique, notamment dans le domaine des chantiers navals, industries aéronautiques et fabrication de véhicules de mobilité, conclut le communiqué.