«Mohamed VI déclare la guerre à ceux qui manifestent pacifiquement au Sahara Occidental. Les détentions et les condamnations ne s'arrêtent pas et l'Europe ne parle pas», s'affole le dénommé Miguel Urbán Crespo, co-fondateur de Podemos, parti d’extrême-gauche. Riposte.

On avait beau laisser ces vaches espagnoles «baver» comme bon leur semblait, grand était notre espoir qu’un jour, elles reviendront à la raison et arrêteront de «meugler» à l’encontre du Maroc. Or, rien ne semble arrêter les idiots biscornus de l’extrême-gauche, au point que les affaires internes du Maroc, au lieu de celles de l’Espagne!, "s'invitent" au coeur de leur «programme politique»!

L’occasion de ce propos, est la sortie gerbante du gauchiste Miguel Urbán Crespo, co-fondateur de Podemos, qu’on ne vous présente plus tellement cette raclure faisant figure de "parti" pue la haine et la rancune envers le Maroc. Tenez, «Mohamed VI déclare la guerre à ceux qui manifestent pacifiquement au Sahara Occidental. Les détentions et les condamnations ne s'arrêtent pas et l'Europe ne parle pas», a-t-il beuglé, sans même prendre de gants, ni protège-jambes encore moins de casque pour protéger son museau d'hypocrite!

Mohamed VI declara la guerra a quienes se manifiestan pacíficamente en el #SáharaOccidental. Las detenciones y condenas no cesan y Europa ni habla. Exigimos #LibertadParaMahfoudaLafkir #TodosSomosMahfouda #FreeWaleedAlBatal #FreeWesternSahara https://t.co/OXUPfI6EiD — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) November 21, 2019

Par cette volée non calculée, suintant l’ingérence inadmissible dans ce qui ne le regarde strictement pas, voire la délation auprès de l’Europe, Miguel Urbán Crespo, également "respectable" eurodéputé, voudrait «presser» les autorités marocaines de relâcher une séparatiste de l'intérieur dénommée Mahfouda Lafkir, arrêtée mi-novembre, après avoir agressé un fonctionnaire au tribunal de Lâayoune, où elle s'était invitée au procès des mis en cause dans les incidents provoqués le 19 août, à l’issue du sacre algérien à la CAN 2019 en Égypte, par des meutes d’activistes à la solde du front polisario.

Mais passons, car là n’est pas la question. La sortie anti-marocaine de Miguel Urbán Crespo, commise sur son compte Tweeter, intervient alors qu’une décision peu ordinaire, de surcroît contraire à la liberté d’expression, venait d’être prise par la Cour de Madrid, à l’encontre de huit journalistes espagnols, pour avoir divulgué les secrets d’instruction du procès anti-indépendantistes catalans. Les photos insoutenables de confrères espagnols soumis à un interrogatoire par les services de police, relayée à grande échelle par les médias espagnols et sur la centrifugeuse des réseaux sociaux, n'ont pas inquiété outre mesure le député démago-populiste dont le parti, ami des guerilleros latino-américains et du front séparatiste du polisario, est censé être sensible à l’intérêt que représente le droit à la liberté de la presse, la liberté d’expression … qui ont été ses chevaux de campagne!



Circulez, rentrez, car pas un seul mot n’a été touché au sujet de cette décision judiciaire «liberticide», pas plus d’ailleurs qu’au sujet de la «liberté d’opinion» qui devient un délit dès lors que cela touche à la souveraineté et à l'unité territoriales du royaume ibérique.



Face à cet enchaînement d’entorses à la sacro-sainte liberté d’expression, le très (courageux) député gauchiste préfère regarder ailleurs, en se défaussant sur les autorités marocaines, à leur tête la plus haute autorité du royaume du Maroc, le Roi Mohammed VI!

Bien sûr, l'honorable député est cité ici à juste titre illustratif, bien d’autres politiciens espagnols, de quelque obédience qu’ils soient, se confinent dans le même étrange silence d’enterrement face aux «violations des droits de l’Homme» par les autorités de leur propre pays.

On pense particulièrement à cette Coalition de gauche radicale, "Adelante Andalucia", qui vient même d'annuler une rencontre avec notre Consul à Séville, pour soi-disant protester contre l’arrestation de ladite activiste sahraouie citée plus haut!

Au lieu de s'intéresser à la situation de leur pays, ces gauchistes espagnols préfèrent regarder, du haut de leur schizophrénie chronique, vers le Maroc, devenu curieusement un sujet de politique interne à l'Espagne!

Ils veulent bien voir la paille dans l'oeil de leur voisin du sud, mais pas la poutre dans le leur.

Pitié!