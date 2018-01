© Copyright : Le360

Hassan Laenser, fils de Mohand Laenser, président du Conseil de la région Fès-Meknès et secrétaire général du Mouvement populaire (MP), a publié sur sa page Facebook une photo de son père au milieu de la neige. Les internautes n’ont pas tous apprécié.

Hassan, fils de Mohand Laenser, aime son père et tient à le faire savoir. Dans un post publié sur sa page Facebook, il a publié une photo de son père au milieu de la neige avec, en arrière-plan, sa voiture. Une Range Rover.

Certains internautes ont posté des commentaires laudateurs, saluant l’attachement du fils à son père ainsi que l’amour et le respect qu’il lui voue. Ils soulignent au passage l’intégrité de Mohand Lanser.

D’autres internautes, en revanche, se sont montrés plus critiques. Les détracteurs, et ils sont nombreux, reprochent au président du Conseil de la région de Fès-Meknès son côté «m’as-tu vu». Ils déplorent le fait qu'il affiche sa luxueuse voiture «au moment où de nombreuses personnes de la région qu’il préside souffrent du froid et n’ont pas les moyens de s’en protéger». Décidément, la Toile ne pardonne rien.