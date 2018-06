© Copyright : DR

L’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain déployé par les Forces armées royales (FAR) dans la bande de Gaza, sur instructions du Roi Mohammed VI, est prêt à accueillir les patients et les blessés palestiniens, a affirmé le colonel Ahmed Bounaïm, médecin-principal de cette unité médicale.

Cet hôpital est prêt avec son staff, ses blocs et ses équipements à accueillir les patients et les blessés dans les différentes spécialités afin de leur prodiguer les soins requis et la prise en charge médicale dans de meilleures conditions, a indiqué le colonel Bounaïm, dans une déclaration à la MAP, peu avant le lancement, lundi, des prestations médicales.

Le staff médical et paramédical, a-t-il souligné, veillera à ce que des prestations et consultations de qualité soient administrées aux malades et aux blessés, ainsi qu’aux cas urgents dans les différentes spécialités, entre autres, la médecine générale, la médecine dentaire, la médecine d’urgence, la cardiologie, l’ophtalmologie, l’ORL, la gynécologie-obstétrique, la traumatologie, la pédiatrie et la radiologie. En outre, il a fait savoir que l’hôpital dispose désormais d’un laboratoire d’analyses médicales, de salles de soins ambulatoires et des urgences, outre des équipements dédiés aux consultations et à la radiologie, précisant que ce dispositif est susceptible d’alléger les souffrances des Palestiniens et de pallier le déficit que connait la bande de Gaza en matière de prestations de santé.

"Note objectif est de garantir réussite à cette mission humanitaire sur tous les plans, en application des Hautes instructions royales", a relevé le médecin-principal de l’hôpital de campagne marocain dans la bande de Gaza.

D’autre part, l’effectif du staff médical et paramédical a été répartis sur les différentes dépendances de l’hôpital basé dans la région de "Zahra" à Gaza dans le but de prodiguer, à partir de mercredi, les soins aux bénéficiaires dans de bonnes conditions.

Les aides humanitaires marocaines au profit du peuple palestinien sont arrivées, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la bande de Gaza.

L'ensemble des lots constituant ces aides ont été acheminés en provenance de la base aéroportuaire de l'Est du Caire à travers le poste frontalier de Rafah. Des bus ont également assuré le transport des délégations médicales relevant des FAR qui se sont chargés de la gestion et de la supervision de l'hôpital de campagne médico-chirurgical marocain à Gaza.

A noter que le staff médical et paramédical de l’hôpital comprend plusieurs personnes, dont 13 médecins et 21 infirmiers exerçant dans différentes spécialités.

Cette initiative reflète l’élan de solidarité du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, avec les pays frères et amis et le soutien concret et effectif du Royaume au peuple palestinien et à sa cause juste.

Le 29 mai dernier, SM le Roi Mohammed VI a présidé, supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, à l’aéroport international de Casablanca, de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.