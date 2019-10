© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités espagnoles de la ville occupée de Mellila essaient de céder les mosquées de cette cité à l’Algérie. Après avoir allumé le feu au sud, les services de renseignements algériens ouvrent un nouveau front au nord en l’absence de toute réaction des responsables marocains.

Des sources bien informées révèlent une complicité entre des Espagnols, un Marocain et les services de renseignements militaires algériens pour faire entrer les mosquées du préside occupé de Melilla dans la sphère d’influence des généraux d’Alger. Les services algériens ont en effet tenu une réunion mercredi dernier avec des Marocains et des Espagnols dans la «Maison de l’Algérie» à Valence consacrée à la mise en œuvre de mesures urgentes pour «s’emparer des mosquées de Melilla». Ont assisté à cette réunion un Marocain affilié au groupe islamiste «Annour» ainsi que Houria Sahili, coordinatrice générale des socialistes arabes et présidente de la «Maison de l’Algérie». Cette dernière, qui noue des relations étroites avec les renseignements militaires algériens, occupe aussi le poste de représentante du Front de libération nationale (FLN) en Espagne.

Le quotidien Assabah, qui rapporte ces informations dans son édition du vendredi 11 octobre, dispose de photos et de données précises sur cette affaire. Lors de la rencontre précitée, il a été décidé de multiplier les visites des responsables algériens dans la ville marocaine occupée avec la bénédiction du groupe islamiste «Annour». Le ministère algérien des affaires religieuses et des Waqfs a mis la main à la pâte pour réaménager et équiper deux mosquées dans la ville occupée. L’objectif premier étant d’en superviser la gestion quotidienne et de nommer des imams algériens pour prononcer les prêches du vendredi en langue espagnole.

Les mêmes sources indiquent que deux fonctionnaires du consulat algérien à Grenade ont accompagné un Marocain dans le train à destination de la «Maison de l’Algérie» à Valence. Ce dernier, qui est considéré comme l’un des piliers des mouvements religieux dans la ville occupée, y a rencontré les services de renseignement algériens. Cette rencontre est considérée comme une annonce officielle pour déposséder le Maroc de la supervision des mosquées dans le préside occupé de Melilla. Il faut rappeler que le ministère marocain des Habous et des affaires religieuses s’occupe officiellement de la gestion de la mosquée «Tausori» située au centre de la ville. Par contre, 11 mosquées sont sous l’autorité de la ville mais les prêches du vendredi sont dirigés par des imams marocains.

Selon les sources précitées, les relations des Espagnols avec l’Algérie dans le préside occupé se sont fortement consolidées en l’absence de toute réaction des responsables marocains. Le pire est que les Algériens ont profité des luttes intestines entre dirigeants marocains dans la ville pour multiplier les visites et les rencontres visant l’augmentation des échanges commerciaux. Les Espagnols ne pouvaient pas être mieux servis pour afficher leur volonté de diversifier les marchés quitte à ouvrir toutes les portes aux Algériens si l’on croit des sources proches du pouvoir de décision dans les deux villes occupées.