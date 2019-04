© Copyright : DR

Le département d’Etat américain a élevé le niveau d'alerte voyageurs pour le Maroc qui est passé du "niveau 1" au "niveau 2". Détails.

Dans sa rubrique "Conseils aux voyageurs", qui en compte quatre, les Etats-Unis invitent désormais leurs ressortissants à "exercer une vigilance accrue au Maroc en raison du risque terroriste".

Une mise à jour publiée mardi 2 mars sur le portail de la diplomatie américaine indique que "des groupes terroristes continuent de projeter des attentats au Maroc", ajoutant que les terroristes peuvent attaquer avec peu ou pas d'avertissement, en ciblant des lieux touristiques, des hubs de transport, des marchés-centres commerciaux et des établissements publics locaux".

Le département d'Etat conseille aux ressortissants américains désireux de se rendre au Maroc de rester vigilants dans les lieux fréquentés par les occidentaux et d’éviter les manifestations et les foules.

Cette mise à jour du "Niveau 1: prendre des précautions normales", qui est le plus sûr, et le "Niveau 2" dans lequel on trouve des pays comme la France et l’Espagne, fait suite à une alerte publiée dans un premier temps sur le site de l’Ambassade US au Maroc.