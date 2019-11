© Copyright : DR

Les relations maroco-italiennes connaissent un nouvel élan après la signature du partenariat stratégique, le 1e novembre à Rabat, lors de la visite du ministre italien des affaires étrangères, Luigi di Maio, a souligné, mercredi à Naples, l'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla.

L'ambassadeur a ajouté, lors de son intervention dans le cadre des "Journées du Sud" dont la première édition a été consacrée au Maroc, que ce partenariat stratégique multidimensionnel qui est le fruit de l’évolution continue des relations entre les deux pays qui remontent au 19ème siècle, construites dans la confiance et le respect partagé, a pour objectif de consolider les relations économiques, commerciales et financières, notamment à travers la participation des opérateurs économiques, outre les opportunités de croissance dans tous les domaines d’intérêt mutuel.



Le diplomate a relevé lors de ces journées, organisées mardi et mercredi, sous le thème "Le Sud de l’Italie rencontre le Maroc", que l’Italie est devenue en 2018 le 3ème fournisseur du Maroc, avec un volume d’importation de 2,7 milliards d’euros, enregistrant une augmentation de 5,8%, et le 3ème marché des exportations marocaines vers l’UE enregistrant une hausse de 2,8% en 2018, avec 1,2 milliard d’euros.



Le Maroc, a-t-il rappelé, s’est depuis plusieurs années engagé dans de profondes réformes politiques et économiques, visant la libéralisation de son économie et l’assouplissement des procédures liées à l’investissement, la création d’un cadre législatif favorable, la simplification du régime fiscal et l’établissement d’un climat d'affaires stimulant et favorable aux projets créant de la richesse et des emplois.



Ces réformes ainsi que les multiples chantiers structurants (Plan Maroc Vert, Plan Halieutis, Plan Emergence, Plan Solaire...) ont nettement amélioré les performances économiques du Maroc, notamment dans le classement Doing Business en grimpant de 37 places au cours des sept dernières années, passant du 97e rang en 2012 au 60e en 2019, s'est-il félicité.



Le cadre général de stabilité politique et de croissance soutenue a permis au Maroc de drainer entre 2010 et 2018, quelque 3,35 milliards de dollars en moyenne des flux des investissements directs étrangers par an, ce qui en fait un hub régional incontournable aux yeux des investisseurs internationaux, qui bénéficient dans le Royaume d’infrastructures leur permettant de renforcer leurs projets, a poursuivi le diplomate.



Grâce à ses 22 zones industrielles intégrées et ses accords de libre-échange avec de nombreux pays en Afrique, en Amérique et en Asie, le Maroc offre un accès à 55 nations avec plus d’un milliard de consommateurs, selon M. Balla.



Au niveau des infrastructures, SM le Roi Mohammed VI a mis en place une vision de développement économique et social, articulée sur la création de grandes infrastructures qui ont bénéficié d’investissements massifs, a-t-il enchaîné.



Cette première édition a été marquée par la tenue de rencontres d'affaires entre des opérateurs économiques italiens et leurs homologues marocains pour la mise en place des bases d'une coopération continue.



Cette manifestation, une occasion de rencontres et de dialogue entre les opérateurs économiques, sociaux et institutionnels dans la région de la Méditerranée, a connu la participation de responsables gouvernementaux et parlementaires italiens, d'opérateurs économiques et de représentants d'entreprises des deux pays ayant débattu de thèmes relatifs notamment aux perspectives des relations entre l'Italie, l'Europe et le Maroc.