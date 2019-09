© Copyright : DR

Kiosque360. La dernière rencontre du RNI à Agadir intervient dans un contexte particulier. Celui de la gestion du remaniement gouvernemental ainsi que la sortie du récent rapport de la Cour des comptes. Dans les deux cas, les militants du RNI ont resserré les rangs derrière leur leader.

Vendredi et samedi derniers, le Rassemblement national des indépendants (RNI) a organisé une rencontre avec ses militants dans la capitale du Souss. Une rencontre sur laquelle la presse de ce lundi 23 septembre est largement revenue.

Pour le quotidien Al Massae, cette rencontre fut surtout l’occasion pour les militants de la colombe d’exprimer leur soutien à Aziz Akhannouch, dans le sillage du contenu du dernier rapport de Driss Jettou, qui a passé par pertes et profits quasiment tous les départements relevant de l’Etat. Un rapport qu’Akhannouch n’a pas manqué de mentionner en se refusant à impliquer «les institutions constitutionnelles dans les querelles que se livrent les partis politiques», même si certains militants de son parti ont vivement critiqué ce rapport pour signifier leur soutien total à leur leader. Ils lui ont même donné carte blanche pour bien négocier avec Saâd-Eddine El Othmani, chef du gouvernement, les postes ministériels qui doivent revenir au RNI au prochain remaniement.

C’est également sous cet angle que le quotidien Akhbar Al Yaoum a abordé le conclave du RNI à Agadir ce weekend, en écrivant qu’Akhannouch est très «en colère contre ceux qui ont instrumentalisé, pour des raisons politiciennes, le dernier rapport de la Cour des comptes», comme cela a été rapporté par le communiqué officiel diffusé par le RNI vendredi dernier à Agadir. Le quotidien rappelle également qu’Akhannouch a assuré que son parti sera bien présent au sein du prochain gouvernement, quelle que soit son architecture, où il assumera «pleinement ses responsabilités au service des Marocains».

Pour sa part, le quotidien Al Akhbar ajoute que le président du RNI a affirmé que certaines données contenues dans le rapport de Driss Jettou pourraient être erronées, car «elles ne sont pas basées sur des faits concrets». Il a aussi expliqué que le futur gouvernement sera composé de compétences à même de faire passer l’action gouvernementale à la vitesse supérieure et booster ainsi les nombreux chantiers de réforme et de développement jusqu’ici en retard.

Enfin, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que, malgré que les attaques et les coups bas dont il est la cible, de la part du PJD bien sûr, le RNI continuera son actuelle expérience, voire entrera encore plus renforcé au sein du gouvernement El Othmani II. Pour ce faire, il dit compter sur la jeunesse marocaine, et non seulement du RNI, pour ne pas laisser passer l’occasion offerte par les élections de 2021. Car selon lui, le RNI compte alors former un gouvernement qui allie compétence et jeunesse.