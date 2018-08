© Copyright : DR

Kiosque360. Un classement établi par les hebdomadaires «Jeune Afrique» et «The Africa Report» et l’Africa CEO Forum a révélé que des femmes d’affaires marocaines tiennent le haut du pavé en Afrique. Elles contribuent à l’émancipation du continent.

Les Marocaines ne cessent de démontrer ce dont elles sont capables dans tous les domaines à l’intérieur du royaume comme à l’étranger. A l’échelle continentale, un classement des cinquante femmes d’affaires influentes sur le continent, établi par l'Africa CEO Forum et les hebdomadaires Jeune Afrique et The Africa Report, démontre que la Marocaine a son mot à dire.



Selon le quotidien Akhbar Al Youm, qui se penche sur cette étude dans son édition de ce mardi 14 août, la PDG d’Aksal, Salwa Idrissi Akhannouch, est arrivée en tête des femmes d’affaires marocaines, suivie de l’ancienne présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensaleh-Chaqroun, de la PDG de l’entreprise Inwi, Nadia Fassi-Fehri, de la vice-présidente de Safari, Saïda Karim Lamrani, de la directrice exécutive finance et contrôle de gestion de l’OCP, Ghizlane Guedira et de la directrice générale du groupe Saham et directrice de l’école centrale d’architecture de Casablanca, Ghita Lahlou.



Ce classement a été constitué d’après une sélection de plus de 100 dirigeantes des plus grandes entreprises sur le continent. Trois critères ont été pris en compte: l’effectif de l’entreprise, son chiffre d’affaires et l’influence supposée de la dirigeante. La liste, fait remarquer le quotidien, a révélé que les Marocaines élues ont des connexions avec des familles politiquement influentes dans le royaume. Certaines d’entre elles sont liées directement au monde de la politique.

En plus des noms cités dans la liste rapportée par le quotidien, d’autres Marocaines s’imposent également au niveau continental et à l’échelle mondiale dans le domaine des affaires, des nouvelles technologies de la communication et de l’information ou encore dans le secteur de la recherche scientifique ainsi que dans le sport et l’art.