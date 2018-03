© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet de loi portant sur la réorganisation et modernisation des Forces auxiliaires a été adopté, à l’unanimité, par la commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants.

Après la Protection civile, c'est au tour des Forces auxiliaires de passer au statut militaire. Ainsi, un nouveau texte de loi relatif à la réorganisation des Forces auxiliaires vient d’entamer son parcours législatif, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du jeudi 8 mars.

En effet, explique le journal, la commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants a adopté mardi, à l’unanimité, le projet de loi N°67.17 portant abrogation des dispositions du Dahir (loi n°1.75.73) promulgué en avril 1976 et relatif à l'organisation générale des Forces auxiliaires, ainsi que du Dahir (loi n°1.72.533) promulgué en avril 1973 et relatif au statut particulier des personnels des Forces auxiliaires.

Lors de sa présentation devant la commission, le ministre de l’Intérieur, cité par Al Ahdath Al Maghribia, a affirmé que ce texte était à même d’améliorer les capacités professionnelles des Forces auxiliaires, tout en modernisant leur cadre du travail. Les nouveautés de ce projet de loi résident, explique le journal, dans la consécration du caractère militaire des Forces auxiliaires, dont la mission d'origine reste néanmoins maintenue. Autre nouveauté: le renforcement des règles de discipline générale, en vue de préserver la disponibilité des unités. Le nouveau texte prévoit également une réorganisation des services, de manière à assurer leur représentativité.

Le texte prévoit également la réorganisation et le soutien des formations territoriales. Cette nouvelle organisation permettra ainsi aux autorités locales de mener leurs missions dans le domaine de la protection, la prévention et l'intervention de manière plus adaptée aux exigences de la sécurité de proximité. En outre, rappelle le journal, en plus du Dahir n°1-17-71, approuvé le 22 janvier en conseil de gouvernement, il existe trois décrets d'application relatifs à la réorganisation du corps des Forces auxiliaires, au statut de son personnel et à la réorganisation de l'école de formation des cadres.

Pour ce qui est du statut des membres des Forces auxiliaires, le nouveau texte prévoit une mise en conformité de leurs matricules avec les mesures gouvernementales en vigueur, ainsi que leur mise à niveau professionnelle et militaire. Il sera également question de les faire bénéficier, au même titre que leurs homologues des forces publiques, de la protection de l'Etat contre les menaces et les risques liés à leur mission. De plus, la protection sociale des actifs, des retraités et leurs ayants droits sera améliorée.

Il s’agit donc d’une restructuration globale des départements, des services et des bureaux de l'administration centrale et des directions régionales, provinciales et locales. Les conditions de candidature et d’accès à ce corps seront également modifiées, notamment pour ce qui est des conditions d’âge, du niveau d’études, de l’état de santé et des capacités physiques.