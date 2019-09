© Copyright : DR

Le Département d’Etat américain a validé une vente d’armes, principalement des missiles, au Maroc. Le montant de la facture s’élève à 776 millions de dollars.

C’est acté et c’est l’Agence de coopération US en défense et sécurité qui en a fait l’annonce, hier, jeudi 12 septembre, dans un communiqué. Le Département d’Etat a ainsi validé une vente importante de missiles Tow 2A au Maroc. Le coût de cette opération s’élève à 776 millions de dollars. L’agence américaine précitée précise qu’une notification a dans ce sens été adressée au Congrès américain pour autorisation.

Il s’agit, dans les détails, de 2401 missiles Tow 2A à radio-fréquence (BGM-71-4B-RF) et de 28 autres missiles Tow 2A d’une autre technologie, de 400 lanceurs Tow M220A2, de 400 autres systèmes de lancement (ITAS).

Les équipements de support, les formations, une aide technique et bien d’autres services sont également prévus dans le cadre de ce marché.

«Cette vente renforcera davantage la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique en apportant une aide à un pays allié majeur, qui demeure une importante force pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», lit-on dans le communiqué.

Ce marché aidera également le Maroc à développer une capacité intégrale de défense au sol, précise le communiqué.

Les principales sociétés américaines impliquées dans cette vente sont Raytheon Missile Systems, à Tucson, dans l’Arizona et McKinney, au Texas.