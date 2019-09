Les enjeux du 8è congrès de la Jeunesse PPS prévu ce weekend à Bouznika

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) tient à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche 8 septembre à Bouznika, au sud de Rabat, le 8e congrès de sa section dédiée aux jeunes du parti. Thème de cette rencontre: "La Jeunesse... Et la consolidation du choix démocratique".

L'ouverture de ce congrès sera présidée par le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah. A cette occasion, il doit livrer la position de son parti sur un ensemble de sujets liés à la situation politique et à l'état socio-économique du pays. Il est en outre prévu que le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, assiste à l'ouverture de ce congrès du PPS, en sa qualité de chef du Parti de la Justice et du développement (PJD), allié du PPS depuis 2011. Remaniement ministériel: le PPS et l'UC out Les travaux de ce 8e congrès seront entre autres marqués par l'élection d'un nouveau secrétaire général de l'Organisation de la Jeunesse du PPS, en remplacement de son secrétaire général sortant Jamal Benchekroun, atteint par la limite d’âge (il a aujourd’hui plus de 40 ans). Quatre candidats sont en lice pour lui succéder. Il s'agit d'Ismaël Hamraoui, de Younès Siraj, d'Adil Zouhari et de Rachid Boukhanfar.

Par Mohamed Chakir Alaoui