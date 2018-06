© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, accompagné du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaïl, a présidé, vendredi au Palais royal de Casablanca, la cinquième causerie du cycle des causeries religieuses organisées à l'occasion du mois sacré de ramadan.

Cette causerie a été animée par la professeure Safya Abderrahim Tayeb Mohammad, ancienne ministre, professeur à l'université Oum Darmane et membre de la section de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains au Soudan, sous le thème «Les constantes de l'identité islamique en Afrique et les défis de sa préservation» à la lumière du verset du Saint Coran «Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur».