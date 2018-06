© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au souverain de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, suite au décès de SA Abdellah Ben Khalid Ben Ali Al Khalifa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Royaume du Bahreïn.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime au roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa et à travers lui à l'ensemble des membres de l'illustre famille royale bahreïnie ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et d'entourer le défunt de sa miséricorde et de l’accueillir dans son vaste paradis .

Le souverain implore le Très-Haut de préserver le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa et de perpétuer sur lui les bienfaits de santé et de quiétude et de lui accorder longue vie et de le protéger ainsi que le peuple bahreïni frère de tout malheur.