© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille de feu Abdeljalil Fenjiro, ancien Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), décédé mardi à Rabat à l'âge de 80 ans.

Dans son message, le roi Mohammed VI indique avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle du décès de feu Abdeljalil Fenjiro, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de ses proches et sa grande famille médiatique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le souverain souligne qu'avec ce décès, le Maroc perd un de ses fils dévoués, connu pour ses compétences et son professionnalisme dans l’exercice des différentes responsabilités journalistiques et diplomatiques dont il a eu la charge, dans un attachement inébranlable aux constantes de la Nation et à ses valeurs sacrées.

«Nous implorons le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour ses services méritoires rendus à la Patrie, de l’avoir en Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis», conclut le message.