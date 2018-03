© Copyright : MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, suite aux lâches attaques terroristes survenues vendredi 2 mars à Ouagadougou.

Dans ce message, le roi présente au président Christian Kaboré, et, à travers lui, aux familles des innocentes victimes et à l'ensemble du peuple burkinabè frère, ses condoléances les plus attristées, adressant ses souhaits sincères de prompt rétablissement aux blessés.

Le souverain fait également part au président burkinabè, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, de sa condamnation la plus vigoureuse de ces actes terroristes abjects, assurant Christian Kaboré de sa solidarité et de son soutien face à cette entreprise criminelle qui vise à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ce pays frère et de l'ensemble de la région sahélo-saharienne.