Kiosque360. A moins d’une semaine de l’ouverture de la session ordinaire, le sort du projet de loi-cadre relative à la réforme de l’enseignement reste incertain. Une nouvelle crise divise la majorité au point de risquer de faire tomber le gouvernement.

La session extraordinaire du Parlement aura tourné en eau de boudin. Le sort réservé au projet de loi-cadre relative à la réforme de l’enseignement, le principal point à l’ordre du jour de cette session, demeure incertain. En tout cas, rien ne pointe à l’horizon, à moins d’une semaine de l’ouverture de la session de printemps. La dernière conférence des présidents à la Chambre des représentants n’a abouti à rien de concluant et aucune date n’a été fixée pour la prochaine réunion de la commission de l’enseignement.



Le PJD a déjà réussi à saper trois réunions de cette commission, ce qui a eu pour conséquence une nouvelle crise au sein de la majorité. Mais cette fois, la crise risque d’emporter, dans son chemin, tout le gouvernement, commente le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 8 avril.



Pourtant, rappelle le journal, il y a à peine quelques jours, tout allait bien, les partis de la majorité ayant fini par aboutir à un accord sur les amendements à apporter aux articles les plus litigieux de ce projet de loi. A savoir, l’article 2, relatif à l’alternance linguistique et l’article 31 portant sur les langues d’enseignement des matières scientifiques. Bien plus, les formations de l’opposition ont également fini par se joindre à cet accord.



Encouragé par cette unanimité, le chef du gouvernement a fini par décréter une session extraordinaire. Mais il aura suffi d’un «livre» diffusé, la veille du vote, sur Facebook par l’ancien chef du gouvernement pour que capote toute l’opération. Incité par leur ancien leader à ne pas voter ces amendements, quitte à faire tomber le gouvernement, les députés du PJD ont fait volte face.

Même le chef du gouvernement, pourtant secrétaire général du parti, n’a pas réussi à les en dissuader. Une réunion d’El Othmani avec les membres du groupe parlementaire de son parti s'est en effet soldée par un échec. Résultat des courses: trois réunions de la commission de l’enseignement avortées, une conférence des présidents (président de la chambre, chefs de groupes parlementaires et présidents des commissions) sapée par les députés du PJD et un retour à la case départ.



Entre-temps, l’Istiqlal a décidé de se retirer de cette entente. Le parti, notons-le, est même allé jusqu’à inviter le chef du gouvernement à faire usage de l’article 103 de la Constitution, mettant en jeu la confiance que le Parlement lui a accordée en début de son mandat.



Quant à la majorité, souligne Al Akhbar, elle n’est pas prête de sortir de cette crise, en tout cas pas indemne. Le ministre MP de l’enseignement, Said Amzazi a en effet accusé ouvertement les députés du PJD d’avoir empêché le vote du projet de loi-cadre. S’arrêtant notamment sur l’article 31, le ministre a expliqué aux députés, chiffres à l’appui, que 30% des bacheliers des matières scientifiques s’inscrivent dans des facultés non scientifiques à cause de la langue de l’enseignement. De même, toujours selon le ministre, 22% de ceux qui se sont inscrits dans des facultés de sciences finissent par abandonner juste après leur inscription pour la même cause. Plus encore, 45% des étudiants inscrits dans ces facultés quittent l’Université avant d’avoir achevé leurs études.



De son côté, l’opposition accuse la majorité de gaspiller son temps législatif en raison de querelles internes et du manque de cohésion entre ses membres. Le PAM a, en ce sens, dégagé sa responsabilité de ce qui adviendra de ce projet de loi-cadre ainsi que d’autres projets de lois bloqués par certains partis de la majorité.