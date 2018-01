© Copyright : Le360 : DR

Kiosque 360. Le Parti de la justice et du développement (PJD) est en train de s’essouffler. Dans ses propres fiefs électoraux, le parti de la Lampe a enchaîné des défaites cuisantes lors des dernières élections législatives partielles, montrant ainsi que sa popularité est en berne.

C’est un constat. La popularité électorale du Parti de la justice et du développement (PJD) est au plus bas. En effet, lors des dernières élections législatives partielles, le parti de la Lampe a essuyé des défaites cuisantes même dans ses propres fiefs électoraux.

Dans la circonscription électorale de Larache, le candidat de la Lampe n’a pu recueillir que 7.947 voix, alors que son adversaire du Mouvement populaire (MP) a raflé 22.737 voix, presque le triple, remportant ainsi haut la main le siège à pourvoir à la Chambre des représentants.

Le quotidien Akhbar Al Youm, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 27 et 28 janvier, estime que cette dégringolade serait due aux tiraillements qui déchirent le parti au niveau de la région. Situation qui a d’ailleurs poussé plusieurs leaders à démissionner du parti bien avant ce rendez-vous électoral. Le quotidien explique aussi ces échecs aux législatives partielles par la perte de popularité et l’effritement de la base du parti, en plus des désaccords au sein de sa direction, notamment au sein du secrétariat général.

Le parti, qui est arrivé en tête des élections législatives d’octobre 2016, poursuit sa chute libre et s’éloigne de plus en plus de ses électeurs et de ses sympathisants dans les différentes régions du pays. Il semble qu’au-delà des problèmes organisationnels et conjoncturels, ce sont les promesses véhiculées par les discours tenus par des leaders de la Lampe lors des élections législatives qui se sont évaporées.