Législatives 2021: Le PI et le RNI en ordre de bataille

Hamdi Ould Errachid

Kiosque360. La bataille électorale pour les législatives de 2021 ne se limite plus au RNI et au PJD. En effet, le parti de l’Istiqlal (PI) affûte ses armes et promet de les surclasser. La couleur a été annoncée depuis les provinces du sud.

Les élections législatives de l’année 2021 pour le renouvellement des membres de la première Chambre du Parlement et la nomination d’un nouveau gouvernement, en vertu des dispositions constitutionnelles, promettent une rude bataille entre le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti de la justice et du développement (PJD) et le parti de l’Istiqlal (PI). Chacune de ces trois formations politiques revendique déjà la victoire. Si, au départ, le jeu des passes d’armes médiatiques se limitait au RNI et au PJD, tous deux de la majorité gouvernementale, le parti de l’Istiqlal, de l’opposition, monte aujourd'hui au créneau pour faire entendre sa voix. Selon le quotidien Al Massae, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce jeudi 11 avril, le parti de la Balance a choisi la ville de Laâyoune pour annoncer la couleur. Lors d’un imposant meeting organisé dans la ville, Hamdi Ould Errachid, leader du PI, n’a pas mâché ses mots et a levé la barre très haut, promettant des exploits pour la Balance lors des prochaines échéances électorales. Le leader du PI, qui a prononcé une allocution à l’issue de la caravane du parti dans les provinces du sud, à Dakhla, a envoyé des messages au patron de la Colombe, sans le citer nommément, à travers la reprise de ses slogans «agharass, agharass» qu’il a remplacés par «hag, hag». Par cette formulation, Ould Errachid a également puisé dans sa nappe linguistique pour signifier la détermination de son parti, son enracinement dans la société et sa performance électorale. «Je ne dirais pas agharass, agharass, mais hag, hag», a-t-il lancé sur un ton politiquement serein au détour d’une allocution teintée de bonne humeur et de forte conviction. Ainsi, le message est adressé aux deux principales composantes de la majorité, le RNI et le PJD. De la sorte, semble-t-il, le leader de la Balance a fait d’une pierre, deux coups. Et d’ajouter, avec de fortes vibrations politiques, que «la région de Dakhla Oued Eddahab est istiqlalienne et le restera». Après avoir rappelé à ses adversaires politiques sur le terrain la force de la Balance, le leader du PI, poursuit Al Massae, a envoyé des messages aux ennemis de l’intégrité territoriale du royaume. Evoquant le modèle de développement des provinces du sud, lancé par le Roi Mohammed VI avec un budget de quatre-vingt milliards de dirhams, Ould Errachid a réaffirmé que l’initiative de l’autonomie sous souveraineté du Maroc était la seule formule politique pour résoudre le conflit artificiel et assurer une vie digne aux enfants de la région.

Par Mohamed Younsi