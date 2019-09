© Copyright : DR

Le Secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme, Mounir Bensalah, a eu des entretiens, mercredi à Mexico, avec le président de la commission nationale des droits de l'Homme du Mexique, Luis Raul Gonzalez Perez, portant sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

L'accent a été mis sur la coopération notamment dans les domaines de promotion et de protection des droits humains, de la migration et la justice transitionnelle.

Les deux parties ont exprimé leur disposition à donner une nouvelle impulsion à cette coopération à travers l'échange d'expériences dans les domaines d'intérêts communs.

À cette occasion, le secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme a mis en avant l'évolution des droits de l’Homme au Maroc, un processus couronné par la Constitution de 2011 qui a institutionnalisé les droits universels et le principe de la non-discrimination.

Cette rencontre a été l'occasion pour Mounir Bensalah de mettre aussi en exergue les actions menées par le Conseil en matière de promotion de la culture des droits de l'Homme et de sensibilisation aux valeurs universelles promues par la Constitution marocaine, qui reconnaît le caractère pluriel et riche de l'identité marocaine.

L'importance de partager l'expérience des commissions régionales des droits de l'Homme dans les deux pays en faveur de la promotion et de la protection des droits humains a également été soulignée lors de cette rencontre. Dans une déclaration à la MAP, le président du CNDH du Mexique s'est dit impressionné par l'évolution de la situation des droits de l'Homme au Maroc, faisant part de la "totale disposition" de la commission nationale des droits de l'Homme à renforcer davantage ses relations de coopération et d'échange d'expériences avec l'institution marocaine.

Par ailleurs, Mounir Bensalah a eu des entretiens avec la présidente de la Fédération ibero-américaine des Ombudsman, Iris Miriam Ruiz Class, axés sur les moyens d'établir des relations de coopération avec cette institution régionale et de promouvoir la coordination entre les institutions de protection des droits de l'Homme africaines et latino-américaines.

Le secrétaire général du CNDH a tenu à souligner à cette occasion que le Conseil a continuellement contribué aux discussions sur la base de son expérience en matière de migration de même qu'il travail pour renforcer l'esprit et la tradition de solidarité régionale et de multilatéralisme en faveur de la promotion et de la protection des droits des migrants indépendamment de leur statut migratoire notamment au sein du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme (RINADH).