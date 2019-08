Le roi Mohammed VI et le roi Salmane d'Arabie saoudite.

Le Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, a reçu, lundi à La Mecque, les chefs des délégations officielles pour le pèlerinage 1440, dont le secrétaire d'Etat chargé du développement rural, Hamou Ouheli, à la tête de la délégation marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ouheli a indiqué avoir transmis au Serviteur des Lieux Saints les salutations fraternelles de SM le Roi Mohammed VI ainsi que les remerciements et l’estime du Souverain pour les efforts déployés par l’Arabie Saoudite afin de permettre aux pèlerins d’accomplir les rites du Hajj dans la quiétude.

A cette occasion, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz a chargé M. Ouheli de transmettre ses salutations fraternelles et son estime à SM le Roi et au peuple marocain, mettant en avant les attaches de fraternité et d’affection unissant les deux familles royales ainsi que la solidité des liens fraternels séculaires entre les deux peuples.

Dans une allocution lors de la réception annuelle organisée en l'honneur des personnalités et chefs des délégations officielles au Hajj, le Serviteur des Lieux Saints de l'Islam a indiqué que "l'appel fondamental de l'islam se manifeste dans l'unité de la nation comme dans ce grand rassemblement", répondant ainsi à l'appel du Tout-Puissant pour accomplir le pèlerinage.

"Dieu a honoré le Royaume d'Arabie Saoudite pour servir les deux Saintes Mosquées et les hôtes d'Allah, lesquels services sont pour nous un grand honneur. Aussi, avons-nous fait de leur encadrement et leur sécurité notre priorité primordiale", a dit à cette occasion le Roi Salmane, ajoutant "nous avons mis à la disposition des pèlerins tout ce qui les aide à accomplir leur hajj, dans le cadre de projets intégrés visant à leur faciliter l'accomplissement de leurs rites en toute sécurité et de rendre visite à la sainte Mosquée du prophète".

Cette audience s'est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri.