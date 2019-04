© Copyright : MAP

Le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Président de la Commission de l'Union africaine, relative à l'Appel d'Al Qods signé à Rabat à l'occasion de la visite au Maroc du Pape. Détails.

Dans sa lettre au Souverain, le président de la Commission de l'Union Africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a marqué sa profonde appréciation et celle de l'Union Africaine à la suite de l'appel d'Al Qods lancé par SM le Roi et sa sainteté le Pape François lors de la visite du Pape au Maroc et relevé que le Conseil de Paix et de sécurité (CPS) s'est, également, félicité de cet appel dans son communiqué du 3 avril 2019.

Le président de la CUA a, par ailleurs, exprimé sa conviction que l'appel, qui intervient dans un contexte global particulièrement inquiétant, "contribuera immensément" aux efforts visant à préserver le caractère spécifique multireligieux, ainsi que la dimension spirituelle et l'identité particulière de la ville d'Al Qods, tout en affirmant que l'UA, qui s'associe pleinement à cette initiative, apportera tout le soutien politique possible à cet Appel.