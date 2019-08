Le roi Mohammed VI et le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

Le roi Mohammed VI et le roi Salmane d’Arabie saoudite ont eu, hier, jeudi 15 août, un entretien téléphonique, a-t-on appris de l’agence officielle saoudienne Saudi Press Agency.

Lors de cet entretien téléphonique, le roi Mohammed VI et le roi Salmane ont échangé des voeux à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, a ajouté l’agence officielle saoudienne SPA.

A titre de rappel, le lundi 12 août dernier, le roi Mohammed VI avait reçu un message de félicitations du roi d’Arabie Saoudite Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion de l’Aïd-Al Adha.

Dans ce message, le roi Salmane avait exprimé au Souverain, au nom du peuple et du gouvernement du royaume d’Arabie Saoudite et en son nom propre, ses meilleurs vœux et ses sincères félicitations.

Le roi Salmane avait également imploré le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le roi dans la santé et le bonheur, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère, ainsi que de gloire pour la Oumma islamique.