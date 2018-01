© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Emmanuel Neville Cenac, à l'occasion de sa nomination en tant que Gouverneur général de Sainte-Lucie.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime à Emmanuel Neville Cenac ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de santé, bonheur et plein succès dans sa fonction suprême.

Le souverain se félicite également des relations bilatérales fondées sur l'amitié, l'estime mutuelle et une coopération fructueuse, exprimant sa détermination à oeuvrer de concert avec Emmanuel Neville Cenac en vue d'élargir et de consolider davantage ces liens, au service de l'intérêt des deux peuples, et de promouvoir la coopération et la concertation entre le royaume et la Communauté des Caraïbes.