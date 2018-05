Le roi du Maroc, Mohammed VI, et le président du Soudan, Omar Al Bachir.

Selon le ministre de la Présidence du conseil des ministre soudanais, Ahmed Saâd Omar, le roi Mohammed VI effectuera en octobre prochain une visite d'amitié et de travail en république du Soudan. Détails.

Le haut responsable soudanais a fait cette annonce à l’issue d’une visite de travail effectuée la semaine dernière au Maroc, où il a été reçu notamment par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othman. «Il est prévu que Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI, effectue une visite en octobre prochain au Soudan», a en effet affirmé Ahmed Saâd Omar, lors d’une rencontre jeudi 24 mai avec le président du Conseil des ministres soudanais, pour lui présenter les résultats de sa récente visite de trois jours au Maroc.

Ahmed Saâd Omar a également rencontré, à Rabat, le ministre délégué auprès du MAECI, chargé des MRE et des affaires de la Migration, Abdelkrim Benatik. «Nous avons examiné lors de ces rencontres les moyens de renforcer les relations bilatérales et de mettre en oeuvre les accords conclus», a-t-il souligné, réaffirmant la volonté de Khartoum de tirer profit de l’expertise marocaine avant-gardiste à l'échelle régionale et continentale.

Pour rappel, le président soudanais, Omar Hassan Ahmad Al Bachir, avait adressé mi-mai 2017 une invitation au roi Mohammed VI pour effectuer une visite au Soudan. "J'ai remis au Souverain une invitation du président Omar Hassan Ahmad Al Bashir pour effectuer une visite en République du Soudan", avait en effet indiqué l’envoyé spécial du chef de l'Etat soudanais, le Général Ali Osman Taha, dans une déclaration à la presse, à l'issue de l'audience que lui avait alors accordée le roi, au Palais royal de Fès.





"Le Souverain a bien voulu accepter cette invitation", avait-il ajouté.