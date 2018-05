© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Abdallah II et à la reine Rania de Jordanie, à l'occasion de la fête de l'indépendance de leur pays.

Dans son message, le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur aux souverains jordaniens et à leur illustre famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère.

Le souverain se félicite des liens de fraternité solide et d'amitié sincère unissant les deux chefs d'Etat et leurs familles royales, ainsi que des relations de coopération fructueuse, de solidarité agissante, de concertation et de coordination continues entre les deux pays autour des différentes questions d'intérêt commun.

Le souverain réitère, par la même occasion, Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Souverain hachémite pour enrichir ces relations et les hisser au plus haut niveau en vue d'insuffler une dynamique renouvelée au partenariat maroco-jordanien et traduire dans les faits les aspirations des deux chefs d'Etat à un développement global et durable répondant aux attentes de leurs peuples frères.