Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à l'empereur Akihito et à l’impératrice Mitichiko du Japon, à l’occasion de l’anniversaire de l’empereur Akihito.

Dans son message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur aux empereurs du Japon et à la famille impériale ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple japonais ami.

Le roi saisit cette occasion pour réitérer sa profonde fierté des liens d'amitié solide et d'entente cordiale qui lient les deux souverains et les deux familles royales et des relations d'estime mutuelle, de solidarité agissante et de coopération fructueuse unissant les deux pays.

Le souverain réitère sa ferme détermination à œuvrer de concert avec l'empereur Akihito pour renforcer ces relations dans les différents domaines au service de l'intérêt des deux peuples amis.