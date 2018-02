© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de quiétude et de bonheur au sultan de Brunei Darussalam et à son illustre famille royale et de davantage de progrès et de prospérité au peuple de Brunei frère.

Le souverain souligne par la même occasion les liens de fraternité solide et d'estime mutuelle l'unissant au sultan de Brunei et les deux familles royales, mettant en avant les relations distinguées de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les deux pays.

Le roi Mohammed VI réaffirme aussi sa forte détermination de continuer à œuvrer de concert avec le sultan de Brunei Darussalam pour le renforcement de ces relations en vue de réaliser les aspirations des deux peuples frères à davantage de communication, de coopération et de solidarité.