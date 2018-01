© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au président de la République du Soudan, Omar Hassan Ahmed él-Béchir, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président el-Béchir, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple soudanais frère.

Partant des liens de fraternité solide unissant les peuples marocain et soudanais, ainsi que des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre le Maroc et le Soudan, le souverain fait part de sa détermination à continuer l'action commune en vue de renforcer ces relations dans tous les domaines, et ce, au service des intérêts communs des deux peuples frères.