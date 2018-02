© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au président de la République de Gambie, Adama Barrow, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au président Barrow et de davantage de progrès et de prospérité au peuple gambien frère.

Le souverain exprime aussi sa satisfaction des relations de fraternité liant les deux pays fondées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante, assurant que le Royaume du Maroc soutient le processus de développement en cours dans la République de Gambie et les efforts déployés sous le leadership du président Barrow en faveur du progrès et de la prospérité du peuple gambien frère.

Le roi Mohammed VI réaffirme, à cet égard, sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président gambien en vue de renforcer les relations exceptionnelles qu'entretiennent le Maroc et la Gambie dans les différents domaines et de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères, de manière à contribuer à la consolidation du développement et de la stabilité du continent africain.