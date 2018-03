© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et de davantage de progrès et de prospérité au peuple ghanéen frère.

Le souverain se félicite, à cette occasion, des liens de fraternité africaine solides et d'estime mutuelle unissant les deux peuples et du développement constant que connaissent les relations de coopération bilatérale, particulièrement après la visite royale effectuée dans ce pays frère, couronnée par des résultats probants, réaffirmant Sa détermination à mettre en œuvre ces résultats de concert avec le président Akufo-Addo, au service des intérêts communs des deux peuples frères.

Le souverain a également réitéré sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président ghanéen pour consolider les relations de coopération bilatérale et de les hisser au niveau d'un partenariat régional institutionnel, qui constituera un modèle réussi des relations entre deux pays africains et contribuera à la réalisation de davantage de rapprochement, de solidarité et de développement durable en faveur des peuples de la région et du continent africain.