© Copyright : MAP/archives

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, président de l'État des Émirats arabes unis, à l'occasion de son anniversaire.

Dans son message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de quiétude au président émirati et à l'illustre famille princière et de davantage de progrès et de prospérité au peuple émirati frère, sous la sage conduite de Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane.

«Je saisis cette heureuse occasion pour faire part à Votre Altesse de ma grande fierté des liens de fraternité profonde et d'amitié sincère qui nous unissent ainsi que nos deux familles, et des relations basées sur le respect mutuel et la solidarité agissante qui lient Nos deux peuples frères», ajoute le roi Mohammed VI dans ce message.