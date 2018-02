© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Gouverneur Général de Sainte-Lucie, Emmanuel Neville Cenac, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime à Emmanuel Neville Cenac ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et de davantage de progrès et de prospérité au peuple ami de Sainte-Lucie.

A cette occasion, le souverain fait part de la détermination du Maroc à renforcer les relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante avec Saint-Lucie et à consolider la coordination et la concertation bilatérales dans les différents foras régionaux et internationaux, notamment au sein du Groupe des Caraïbes et de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale, pour servir les intérêts des deux peuples amis et contribuer au renforcement de la coopération et de la solidarité Sud-Sud.