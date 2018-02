© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de l'anniversaire de son intronisation.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à la reine Elisabeth II, ainsi qu'à l'ensemble des membres de son auguste famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple britannique.

A cette occasion, le souverain se félicite également des liens d'amitié solides et d'estime mutuelle qui existent entre les deux familles royales et de coopération fructueuse unissant les deux pays.