© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à Margrethe II, reine du Danemark, à l'occasion de l’anniversaire de son accession au Trône.

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à la reine du Danemark et de davantage de progrès et de prospérité au peuple danois ami.

Le souverain saisit cette occasion pour se féliciter des solides liens d’amitié et de la coopération fructueuse entre les deux pays, réitérant sa détermination à poursuivre l'action commune avec la reine Margrethe II et le gouvernement danois, en vue de renforcer ces relations et d’élargir leurs domaines au service des deux peuples amis.