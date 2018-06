© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à la reine Margrethe II du Danemark, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à la reine du Danemark et à l’ensemble des membres de son illustre famille royale, ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple danois ami.

Le souverain se félicite, à cette occasion, des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle unissant les peuples marocain et danois ainsi que des relations de coopération fructueuse entre les deux pays, réitérant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec la reine du Danemark afin de les raffermir au service de l’intérêt des deux peuples amis.