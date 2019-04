Nasser Bourita et Fahd Ben Mahmoud Al Said, vice-Premier ministre du Conseil des ministres du Sultanat d’Oman.

Le roi Mohammed VI a adressé un message au sultan d’Oman, Qabus Ibn Saïd, qui lui a été transmis par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, à Mascate.

Nasser Bourita a transmis le message royal lors d’une audience que lui a accordée ce jeudi à Mascate Fahd Ben Mahmoud Al Said, vice-Premier ministre du Conseil des ministres du Sultanat d’Oman.

Lors de cette audience, Nasser Bourita a transmis les salutations fraternelles de Souverain et ses sincères vœux au Sultan Qabous et au peuple omanais pour davantage de progrès et de prospérité.

De même, Son Altesse Fahd Ben Mahmoud Al Said a chargé Nasser Bourita de transmettre les salutations et la considération de SM Qabus Ibn Saïd et ses meilleurs voeux fraternels de succès à Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, et de davantage de progrès, de prospérité et de gloire au peuple marocain frère.