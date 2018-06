© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à Pedro Sanchez à l'occasion de son investiture en tant que chef du gouvernement espagnol.

Dans ce message, le souverain exprime à M. Sanchez ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès total dans ses hautes fonctions au service du progrès et de la prospérité du peuple espagnol ami.

Le roi saisit cette occasion pour faire part de sa grande considération des relations historiques distinguées liant les Royaumes du Maroc et d’Espagne, des relations marquées par le bon voisinage et la confiance mutuelle, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le nouveau chef du gouvernement espagnol pour consolider le partenariat stratégique unissant les deux pays et le hisser à des niveaux supérieurs, au service des intérêts suprêmes des deux peuples, dans le cadre de leurs constantes nationales, et pour répondre à leurs ambitions à davantage de coopération fructueuse, de solidarité effective et de communication constructive.