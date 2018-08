© Copyright : Dr

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse.

Dans son message, le Serviteur des Lieux Saints exprime, au nom du peuple et du gouvernement saoudiens et en son nom propre, ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au souverain et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple marocain frère.

A cette occasion, le Serviteur des Lieux Saints s'est félicité des relations distinguées unissant les deux pays frères, exprimant son attachement à les développer dans tous les domaines.