Le secrétariat d'Etat chargé de l'eau est supprimé. Cette proposition du chef du gouvernement Sâad Eddine El Othmani a été approuvée par le roi Mohammed VI.

Le Roi Mohammed VI a bien voulu donner son approbation à la proposition du Chef du gouvernement portant sur la suppression du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau auprès du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et le transfert et l’intégration de toutes ses attributions au sein des structures et prérogatives de ce ministère tout en oeuvrant à la révision de son organigramme.

Cette décision vise l’amélioration de la gouvernance des chantiers et projets relatifs à l’eau, et de leur efficacité et efficience et le renforcement de la cohérence et la complémentarité entre les différents services et établissements concernés par l’eau relevant de ce ministère, en harmonie avec l’intérêt particulier que Sa Majesté le Roi accorde à ce secteur. Cette audience s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement"

Cette responsabilité ministérielle était assurée par Charafat Afailal depuis avril 2013 sous le gouvernement Benkirane II. Le département de l'Eau était placé sous la tutelle d'un ministère délégué auprès du ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement. Charafat Afailal s'est vue confier le même dossier sous le gouvernement Saad Eddine El Othmani mais cette fois ci en tant que secrétaire d'Etat chargée de l'eau.

Avec ce départ de Charafat Afailal représentante du PPS le parti du Livre voit sa participation au sein du gouvernement réduite comme peau de chagrin.