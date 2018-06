© Copyright : MAP

Le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al Ikhlass à Casablanca.

L'imam a entamé son prêche en soulignant que le rappel en Islam est nécessaire car il profite au croyant, notant qu'Allah, exalté soit-Il, a appelé Ses Prophètes et Messagers à faire le rappel à certains moments comme lors du Ramadan, un mois durant lequel le Saint Coran fut révélé pour la première fois et les musulmans eurent livré plusieurs batailles pour la consécration du Dine.

Le mois béni du Ramadan regorge d’événements marquants dans l'Histoire de la Oumma islamique notamment la grande bataille de Badr (17 ramadan) qui a consacré nombre de valeurs humaines et principes immuables dont la foi en tant que principale motivation pour atteindre les objectifs et l'importance de se conformer aux ordres de Dieu Tout-Puissant et de Son prophète comme voie de réussite, a indiqué l'imam.

La Choura (concertation) dans la gestion des affaires de la Oumma islamique est assurément l'un des plus importants principes qui ont été consacrés par cette bataille mémorables, de même que l'impératif pour les musulmans de faire prévaloir la religion sur toute autre règle et de rester toujours unis et de faire front commun face à tout danger externe.

Parmi les enseignements tirés de cette importante bataille, l'imam a cité également la décision du Prophète Sidna Mohammed, que Paix et Salut soient sur Lui, de libérer tout prisonnier qui enseignait à dix musulmans la lecture et l'écriture, notant que cela traduit la grande importance qu'accorde l'Islam à l'apprentissage et à la science.

L'imam a par la suite insisté sur le bienfait de remercier le Très-Haut lors du mois de Ramadan dans la mesure où le début de ce mois est une miséricorde, le milieu est un pardon, et la fin est un affranchissement du feu de l'enfer.

Le Ramadan est aussi un mois de récompenses conformément au Hadith du prophète "Allah a dit toute bonne action que les fils d’Adam accomplissent, ils la font pour eux-mêmes. Excepté le jeûne, lequel est pour Moi, et c’est Moi qui le rétribue", a-t-il relevé.

Le signe de la foi véridique est de remercier Dieu, a soutenu l'imam, expliquant que ce remerciement est le contraire de l’ingratitude à l’égard des bienfaits du Tout-Puissant, comme a décrit la Parole du Dieu "qu'il soit reconnaissant ou ingrat". Les fidèles ont imploré Dieu de préserver Amir Al Mouminine, SM le Roi Mohammed VI , et de L’entourer de sa protection et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Ils ont également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les saints et les vertueux.